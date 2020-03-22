У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него выявили коронавирус. Об этом он в воскресенье написал в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить, что у меня положительный результат на COVID-19, коронавирус. Я и моя семья находимся в самоизоляции», — написал он.

По словам певца, у него был жар и кашель, поэтому он принял решение провести тест, и результат оказался положительным.

Сейчас в Испании, по последним данным, выявлено свыше 28,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 1,7 тысячи человек умерли. 14 марта в королевстве решили ввести режим повышенной готовности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая из КНР распространилась по всему миру. По последним данным, по всему миру заразились более 300 тысяч человек, больше всего в Европе. Согласно последним данным, в России подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. На всей территории страны введён режим повышенной готовности.