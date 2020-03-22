Показать меню
Актуально
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде "Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке" Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка" Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности ухода Путина Россия может ужесточить режим по коронавирусу Россия может ужесточить режим по коронавирусу Семья Джигана возвращается в Россию после скандала Семья Джигана возвращается в Россию после скандала Украина показала "достойный ответ" на устаревшие десантные Украина показала "достойный ответ" на устаревшие десантные корабли ЧФ В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда
Новости » Шоу-бизнес » У Пласидо Доминго подтвердился коронавирус

У Пласидо Доминго подтвердился коронавирус

У Пласидо Доминго подтвердился коронавирус
Еще одна звезда стала жертвой коронавируса: Пласидо Доминго сообщил о том, что его экспресс-тест дал положительный результат. Несмотря ни на что, оперный певец хочет победить болезнь и вновь вернуться на сцену.

Оперный певец Пласидо Доминго рассказал о том, что у него обнаружили коронавирус. Тенор посчитал важным самоизолироваться вместе с другими членами семьи, когда узнал диагноз. «Считаю своим моральным долгом сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19 или коронавирус. Сейчас я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции. Она продолжится до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — написал он.

Певец пояснил, что сейчас все члены его семьи не испытывают проблем со здоровьем, но добавил, что на прошлой неделе у него был лихорадка и кашель — именно это и заставило его пройти экспресс-тест, который оказался положительным.

Пласидо Доминго призвал всех выполнять предписания врачей и быть осторожными. «Я прошу всех слушать докторов, следовать основным указаниям, часто мыть руки, держаться на расстоянии шести футов от других. Это поможет нам остановить распространение вируса». Испанский певец также призвал людей по возможности оставаться дома, чтобы не только не подхватить инфекцию, но и обезопасить других.

«Вместе мы сможем побороть этот вирус и остановить нынешний мировой кризис. Надеюсь, скоро мы вернуться к нормальной жизни очень скоро», — резюмировал 79-летний артист.

Отметим, что ранее положительный тест коронавируса подтвердился у украинской звезды Ольги Куриленко, которая сыграла в фильме о Джеймсе Бонде. Сейчас она находится на карантине в Лондоне. О болезни также рассказал Том Хэнкс — вместе с женой они выполняли все предписания врачей и быстро поправились.

Имя Пласидо Доминго в прошлом году было связано с громким скандалом – девять женщин обвинили его в непристойном поведении. Одна из жертв – певица Патриция Вульфу – рассказала о встрече с мэтром: «У нас был деловой обед. Было странно, когда во время него Пласидо пытался взять меня за руку или положить ладонь на мое колено. Он прикасался ко мне, пытался поцеловать, лез под юбку», — призналась женщина.

Остальные жертвы не стали раскрывать имена, но сообщили, что боялись стоять на репетиции рядом с Доминго, а также опасались находиться с соседних с ним гримерках. Оперный певец не стал молчать и ответил на критику в свой адрес: «Утверждения этих неназванных лиц, относящиеся к событиям 30-летней давности, вызывают глубокую тревогу. Но они не точны. Тем не менее, мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно, независимо от того, как давно это случилось», — сказал он.

Фото: Legion-Media


Материалы по теме:

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
Оперный певец Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-опера из-за обвинений 20 женщин в сексуальных домогательствах
Пласидо Доминго покинул пост главы оперы Лос-Анджелеса. Это второй большой разрыв с театрами на фоне секс-скандала
Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах
Добавлено: 22 мар 2020 в 20:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

22 мар 12:14В мире
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - ни одного, далее..
Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

22 мар 12:21Политика
Министерство здравоохранения Литовской Республики подтвердило шесть новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в республике насчитывается уже 105 случаев далее..
День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде

День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде

22 мар 12:07Шоу-бизнес
Риз Уизерспун, которой сегодня исполняется 43 года, начинала карьеру примерно так же, как сотни ее голливудских коллег. Миловидная внешность "соседской девчонки", роли в далее..
"Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке"

"Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке"

22 мар 12:28Экономика
Первый вице-премьер Андрей Белоусов возложил вину за снижение цен на нефть на страны Персидского залива, сообщает РИА Новости. По его словам, добиться уменьшения стоимости сырья далее..
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

22 мар 11:56Россия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой далее..
Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка"

Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка"

22 мар 13:00Шоу-бизнес
Белорусский музыкант Макс Корж опубликовал на YouTube клип на трек "Малолетка"."Основано на реальных событиях", — говорится в описании видео. В клипе показана история мужа (Сергей далее..



Лента новостей
Девочка из России вышла в финал конкурса талантов в Финляндии

Эминем рассказал, почему его номер на "Оскаре" чуть не провалился

Депутат Госдумы ответил на слова министра обороны Словакии о России

Кейт Миддлтон поделилась архивными семейными снимками в честь Дня матери

Явка на выборах в Абхазии составила почти 45%

В сети кошку с редким заболеванием спутали с летучей мышью и испугались

Банк России отказался идти по пути США и раздавать деньги населению

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы без семьи

Минэкономразвития: Малому бизнесу придется сложно в ближайшие месяцы

Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина

Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

США жалеют об освобождении во Франции иранца, нарушившего американские санкции

Заболевший коронавирусом житомирянин считает обвинения в его адрес местью мэра (видео)

Генсек ЛАГ назвал организацию "последней крепостью" арабского мира

Россия ограничивает авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом

Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19

Сын Елены Яковлевой снова набил тату на лице

"Нет государства". Саакашвили предрек Украине экономическое "цунами"

В России упал спрос на секс-услуги из-за коронавируса

Ардзинба проголосовал на выборах: Преобразования в Абхазии начнутся завтра

Последние новости
Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца США предрекли коллапс из-за мер против коронавируса США предрекли коллапс из-за мер против коронавируса У Пласидо Доминго подтвердился коронавирус У Пласидо Доминго подтвердился коронавирус Инфекционист назвал самый безопасный вид транспорта Инфекционист назвал самый безопасный вид транспорта В Германии запретят собираться более чем по двое из-за коронавируса В Германии запретят собираться более чем по двое из-за коронавируса У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус Лукашенко сообщил о вступлении в кризис одной ногой Лукашенко сообщил о вступлении в кризис одной ногой Выборы президента Абхазии состоялись Выборы президента Абхазии состоялись Армия против инфекции. Города Украины будут патрулировать силовики Армия против инфекции. Города Украины будут патрулировать силовики Российские чиновники вместо инвалидов и малоимущих отправили на море своих детей Российские чиновники вместо инвалидов и малоимущих отправили на море своих детей "Дело выглядит так". В США назвали сроки выхода из кризиса с COVID-19 "Дело выглядит так". В США назвали сроки выхода из кризиса с COVID-19
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"