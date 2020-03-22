У Пласидо Доминго подтвердился коронавирус

Еще одна звезда стала жертвой коронавируса: Пласидо Доминго сообщил о том, что его экспресс-тест дал положительный результат. Несмотря ни на что, оперный певец хочет победить болезнь и вновь вернуться на сцену.

Оперный певец Пласидо Доминго рассказал о том, что у него обнаружили коронавирус. Тенор посчитал важным самоизолироваться вместе с другими членами семьи, когда узнал диагноз. «Считаю своим моральным долгом сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19 или коронавирус. Сейчас я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции. Она продолжится до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — написал он.

Певец пояснил, что сейчас все члены его семьи не испытывают проблем со здоровьем, но добавил, что на прошлой неделе у него был лихорадка и кашель — именно это и заставило его пройти экспресс-тест, который оказался положительным.

Пласидо Доминго призвал всех выполнять предписания врачей и быть осторожными. «Я прошу всех слушать докторов, следовать основным указаниям, часто мыть руки, держаться на расстоянии шести футов от других. Это поможет нам остановить распространение вируса». Испанский певец также призвал людей по возможности оставаться дома, чтобы не только не подхватить инфекцию, но и обезопасить других.

«Вместе мы сможем побороть этот вирус и остановить нынешний мировой кризис. Надеюсь, скоро мы вернуться к нормальной жизни очень скоро», — резюмировал 79-летний артист.

Отметим, что ранее положительный тест коронавируса подтвердился у украинской звезды Ольги Куриленко, которая сыграла в фильме о Джеймсе Бонде. Сейчас она находится на карантине в Лондоне. О болезни также рассказал Том Хэнкс — вместе с женой они выполняли все предписания врачей и быстро поправились.

Имя Пласидо Доминго в прошлом году было связано с громким скандалом – девять женщин обвинили его в непристойном поведении. Одна из жертв – певица Патриция Вульфу – рассказала о встрече с мэтром: «У нас был деловой обед. Было странно, когда во время него Пласидо пытался взять меня за руку или положить ладонь на мое колено. Он прикасался ко мне, пытался поцеловать, лез под юбку», — призналась женщина.

Остальные жертвы не стали раскрывать имена, но сообщили, что боялись стоять на репетиции рядом с Доминго, а также опасались находиться с соседних с ним гримерках. Оперный певец не стал молчать и ответил на критику в свой адрес: «Утверждения этих неназванных лиц, относящиеся к событиям 30-летней давности, вызывают глубокую тревогу. Но они не точны. Тем не менее, мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно, независимо от того, как давно это случилось», — сказал он.

Фото: Legion-Media