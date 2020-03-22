Украина показала "достойный ответ" на устаревшие десантные корабли ЧФ

Министерство обороны Украины продемонстрировало десантно-штурмовые катера класса "Кентавр". В сюжете телеканала "Бриз", принадлежащего оборонному ведомству, они названы "достойным ответом" судам Черноморского флота.

В ролике утверждается, что большое десантные корабли ЧФ России "намного медленнее" и давно исчерпали свой ресурс. Украинские катера вмещают до 36 десантников, развивают скорость до 30 узлов и могут поражать цели ракетами С-8. Для сравнения, БДК ЧФ могут перевозить 10 средних танков и 340 человек личного состава – в 10 раз больше, чем "достойный ответ".

Десантные катера "Кентавр" разрабатываются в инициативном порядке Исследовательски-проектным центром кораблестроения в Николаеве с 2014 года.