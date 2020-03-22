В Абхазии стартовало голосование на президентских выборах

В Абхазии стартовали повторные президентские выборы. 152 избирательных участка в 35 округах будут открыты для голосования до 20.00, сообщает РИА Новости.

Также голосование пройдет в Москве и Черкесске. В нем смогут принять участие 128 тысяч человек, это примерно половина населения Абхазии.

В выборах на пост президента Абхазии участвуют три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший глава Минэкономики Адгур Ардзинба. Для победы им нужно набрать более 50% голосов, а минимальный порог явки – 50% избирателей.

Рауль Хаджимба. В стране начались протесты, в результате чего произошли отмена результатов выборов и отставка Хаджимбы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост президента Абхазии.