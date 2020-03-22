В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

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Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.

По словам Баллина, российские службы безопасности и контроля действуют более решительно, чем в европейских странах. Так, в конце января Россия закрыла сухопутную границу с Китаем и прекратила железнодорожное сообщение между странами.

Также журналист напомнил, что в феврале российская сторона ограничила воздушное сообщение с КНР и ввела запрет на въезд для китайских граждан. Ограничения на въезд коснулись и граждан других стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса, напомнил Баллин.

Кроме того, у российских властей был большой запас времени, поскольку на первоначальном этапе в стране оказались лишь двое уроженцев Китая, который были инфицированы.

Ранее в ВОЗ оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом. Отмечалось, что в России хорошо рассчитали количество коек для инфицированных. «Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20 процентов инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде, — то все готово», — рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заражены 303,8 тысячи человек. Всего зарегистрировано 12973 смертей, 91678 человек излечились.