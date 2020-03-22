В Германии запретят собираться более чем по двое из-за коронавируса

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В Германии запретят собираться более чем по двое из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По данным источников, кабинет министров Германии и правительства федеральных земель по итогам телефонной конференции договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, будет объявлено о запрете контактов между тремя и более людьми. Исключение сделают для семей и людей, живущих под одной крышей.

Ожидается, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформирует общественность позже. При этом не исключается, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить из дома без острой необходимости.

Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. В стране выявлено почти 24 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2, погибли 93 человека, вылечились 239. Уровень смертности от коронавируса в Германии один из самых низких в мире. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.