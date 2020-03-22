В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов в Москве

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал постановление Роспотребнадзора закрыть в Москве фитнес-клубы, бассейны и аквапарки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет RT.

Говорин назвал эту меру адекватной. «Кто предупрежден, тот вооружен», — сказал он. По его словам, профилактические меры на ранних этапах имеют эффективное значение. Депутат добавил, что люди могут продолжить заниматься дома.

Как следует из постановления Роспотребнадзора, ограничения коснутся всех объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей и начнут действовать уже 21 марта. С этого дня руководители подобных учреждений должны закрыть доступ для посетителей.

19 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии всех столичных колледжей с 21 марта по 12 апреля. Ранее на тот же период в городе были закрыты все государственные школы. Также в Москве действует запрет на проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек.