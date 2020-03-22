В Хорватии прошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

В воскресенье в столице Хорватии Загребе прошло крупнейшее за 140 лет землетрясение. Магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр зафиксировали на глубине 10 км.

Из-за обрушения фасадов зданий серьезно пострадал 15-летний подросток. Первоначально его считали погибшим, но затем стало известно, что он попал в реанимацию и находится в критическом состоянии.

"Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера. Самое сильное в последние 140 лет", – сказал председатель правительства Андрей Пленкович.

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Сейчас экстренные службы устраняют последствия ЧП – ведется разбор завалов и поиск возможных пострадавших. Судя по публикующимся фотографиям, повреждены множество автомобилей и объектов инфраструктуры, обрушился один из шпилей Загребского собора.