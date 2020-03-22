В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за оперативную помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили в российском военном ведомстве.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом и изложил ее конкретные параметры. В Минобороны РФ сообщили, что Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

"Лоренцо Гуэрини выразил благодарность России за оперативную помощь, оказываемую по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.