В Ливане армия и полиция выходят на улицы на фоне роста числа заражённых коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Ливанские власти вводят жесткий контроль за ситуацией в стране в связи с резким увеличением количества заболевших коронавирусом и опасностью дальнейшего стремительного распространения инфекции.

Рекордный рост числа официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ливанской Республике (ЛР) отмечен 21 марта, когда министерство здравоохранения сообщило о восьмидесяти новых заболевших. Всего на настоящий момент госпитализированы 248 человек, еще порядка двухсот ливанцев находятся под наблюдением врачей, от инфекции скончались четверо больных. Первый случай заражения коронавирусом в Ливане зафиксирован 21 февраля у гражданки республики, прибывшей в Бейрут из Ирана.

После безуспешных попыток остановить инфекцию обычными мерами руководство страны приняло решение о закрытии воздушных, сухопутных и морских границ с 18 до 29 марта с возможностью продления в зависимости от ситуации. Кроме того, уже с начала месяца не работают все образовательные учреждения, с 13 марта учреждения общественного питания перестали принимать посетителей.

В связи с беспрецедентным для Ливана увеличением количества заболевших в минувшую субботу премьер-министр Хасан Диаб выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о принятии чрезвычайных мер по борьбе с распространением инфекции.

«Я дал указание командованию армии, МВД и Главному управлению государственной безопасности (ГУГБ) немедленно приступить к реализации дополнительного плана по обеспечению соблюдения гражданами страны режима домашнего карантина, а также запрета на массовые собрания», — заявил глава правительства.

По его словам, «коронавирус ждет каждого из нас у порога». «Я призываю вас к соблюдению самоизоляции, так как государство в одиночку не может справиться с эпидемией», — указал Диаб.

Вслед за выступлением главы кабинета министров усиленные армейские и полицейские патрули начали брать под контроль стратегически важные точки, а также приступили к патрулированию улиц. В воскресенье вооруженные силы задействовали вертолеты, которые барражировали над ливанскими городами и убеждали население не выходить из домов без крайней надобности.

«Соблюдение закона обязательно для всех, — сообщил на состоявшейся сегодня пресс-конференции министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми. — В стране складывается угрожающая ситуация и мы должны приготовиться к возможному худшему сценарию развития событий».

Предполагается, что за нарушение установленного режима может быть наложен денежный штраф. В крайних случаях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По словам главы ведомства, полиция «не будет останавливать тех, кто передвигается по городу один».

Вместе с тем, в местные социальные сети попали данные, что власти планируют запретить передвижение на личном автотранспорте двум и более лицам, использование мотоциклов, мопедов и велосипедов, ограничить перемещение между районами, городами. Среди сотрудников правоохранительных органов распространены инструкции, согласно которым на территории страны фактически вводится комендантский час.

Наряду с государственными органами в борьбу с коронавирусом включились ливанские муниципалитеты и политические партии. Районные администрации — «балядийи» не только справились с сопротивлением владельцев ресторанов и кондитерских, до последнего не желавших подчиняться призывам правительства, но и в ряде случаев перешли к более решительным действиям, начав перекрывать дороги.

Так, в минувшую субботу сообщения о перекрытых магистралях поступали из долины Бекаа и северных районов Ливана. В свою очередь, политики активно убеждают население прислушаться к властям и остаться дома.

На фоне роста числа заболевших коронавирусом по всему миру обстановка в Ливане долгое время оставалась относительно спокойной. Согласно официальной статистике за три недели в стране заболели немногим более сотни человек. При этом количество зараженных в Иране и Италии, с которыми у ливанцев традиционно близкие связи, исчисляется десятками тысяч.

В такой ситуации значительная часть местного населения на протяжении нескольких недель не придавала большого значения вводимым ограничениям.

Так, на фоне закрытия школ, университетов и сокращения рабочего графика во многих государственных, частных учреждениях многие ливанцы поспешили на горнолыжные курорты и набережные, где отмечались рекордные скопления отдыхающих.

Ситуацию удалось взять под контроль только благодаря вмешательству полиции, которая наряду с разгоном массовых гуляний начала бороться с подпольными собраниями любителей кальяна, не желавших отказываться от своих привычек даже под угрозой заражения коронавирусом.

Беспокойство экспертов также вызывает обстановка в лагерях палестинских и сирийских беженцев, которые насчитывают порядка 2 миллионов человек — почти треть населения Ливана. В большинстве своем они не располагают элементарными средствами гигиены и подвержены различным инфекциям, в том числе коронавирусу.