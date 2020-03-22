В Мексике на заднем дворе фермерского хозяйства нашли потерянную столицу майя

На заднем дворе владений мексиканского фермера была найдена потерянная столица древнего королевства майя. Находку обнаружили археологи – доцент антропологии Чарльз Голден и его коллеги, передает интернет-портал Новости планеты.

Исследователи обнаружили остатки королевского дворца, площадки для балла, пирамиды. Среди находок также имеются многочисленные памятники майя, на одном из которых есть важная информация в виде надписей. Обнаружена иллюстрация описывающая ритуалы, танец бога дождя и мифического змея.

Немало хлопот археологам доставили пасущиеся на заднем дворе фермы коровы. Приходилось постоянно следить, чтобы животные не повредили найденные уникальные предметы старины, и сами не покалечились, упав в ямы.

Ученые считают, что археологические находка – это столица королевства Сак-Ци, не самого могущественного королевства майя. Оно располагалось на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики. Люди там поселились в 750 году до нашей эры, считают ученые, передает planetanovosti.com.