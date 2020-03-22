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Новости » В мире » В Мексике при крушении вертолета погиб военный

В Мексике при крушении вертолета погиб военный

В Мексике при крушении вертолета погиб военныйФото: Rahmat Gul / AP

В мексиканском штате Веракрус разбился многоцелевой вертолет Black Hawk, погиб один военный. Об этом сообщается на странице Военно-морского флота страны в Twitter.

Как сообщил губернатор региона Куитлауака Гарсии, еще девять военных пострадали в результате происшествия. Политик заявил, что бойцы были задействованы в операции по освобождению похищенных людей. Причины катастрофы обнародованы не были.

21 марта российский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Крушение произошло в районе мыса Константиновского. Пилот воздушного судна погиб. Находившаяся на борту пассажирка выжила.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 07:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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