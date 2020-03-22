В Мексике при крушении вертолета погиб военный

Фото: Rahmat Gul / AP

В мексиканском штате Веракрус разбился многоцелевой вертолет Black Hawk, погиб один военный. Об этом сообщается на странице Военно-морского флота страны в Twitter.

Как сообщил губернатор региона Куитлауака Гарсии, еще девять военных пострадали в результате происшествия. Политик заявил, что бойцы были задействованы в операции по освобождению похищенных людей. Причины катастрофы обнародованы не были.

21 марта российский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Крушение произошло в районе мыса Константиновского. Пилот воздушного судна погиб. Находившаяся на борту пассажирка выжила.