В Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19. Об этом он рассказал на брифинге в воскресенье.По его словам, люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены коронавирусу."По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", - сказал Ляшко.