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Новости » Россия » В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусомФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы. Об этом сообщает оперштаб столицы в своем Telegram-канале.

В настоящее время заразившиеся находятся под медицинским наблюдением. В штабе отметили, что круг близких контактов заболевших установлен. Также выявили пассажиров рейсов, которым летели зараженные.

В общей сложности в столице зафиксирован 191 случай заболевания.

Ранее 22 марта РИА Новости со ссылкой на правительственный источник сообщило, что российские власти задумались о введении в стране более решительных мер для противостояния дальнейшему распространению инфекции.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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