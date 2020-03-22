В России оценили влияние ожирения на риск развития болей в спине

На протяжении ряда лет исследователи ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» ведут исследования генетической составляющей болей в спине (дорсалгии). Это поможет понять, как лечить не симптомы, а причины дорсалгии, поскольку в настоящее время, практически всегда терапия сводится к симптоматическому лечению), сообщает пресс-служба Института.
Ранее ученым удалось установить, что у боли в спине есть как минимум две генетических компоненты, отмечают ученые. Одна из них имеет отношение к морфологии и структуре позвоночника, а вторая связана с нервной системой, индивидуальными особенностями восприятия боли. Кроме того, исследователи определили четыре гена, которые с высокой степенью достоверности ассоциированы с дорсалгией. Однако ими дело не ограничивается: боль в спине оказалась патологией, которая генетически связана с массой других факторов риска. Поэтому работы были продолжены.
Темой нового исследования стала связь между индексом массы тела (ИМТ) и вероятностью развития болей в спине.
Результаты показывают, что такая причинная взаимосвязь на самом деле существует, причем она направлена именно от ИМТ к болям в спине, а не наоборот, но величина этого эффекта оказалась гораздо ниже, чем принято считать. Конечно, врачи по-прежнему будут рекомендовать пациентам снизить свой вес (поскольку он относится к тем факторам риска, на которые человек в состоянии повлиять самостоятельно), но ожидать, что это решит проблемы со спиной, уже не приходится.