В России оценили влияние ожирения на риск развития болей в спине

На протяжении ряда лет исследователи ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» ведут исследования генетической составляющей болей в спине (дорсалгии). Это поможет понять, как лечить не симптомы, а причины дорсалгии, поскольку в настоящее время, практически всегда терапия сводится к симптоматическому лечению), сообщает пресс-служба Института.

Ранее ученым удалось установить, что у боли в спине есть как минимум две генетических компоненты, отмечают ученые. Одна из них имеет отношение к морфологии и структуре позвоночника, а вторая связана с нервной системой, индивидуальными особенностями восприятия боли. Кроме того, исследователи определили четыре гена, которые с высокой степенью достоверности ассоциированы с дорсалгией. Однако ими дело не ограничивается: боль в спине оказалась патологией, которая генетически связана с массой других факторов риска. Поэтому работы были продолжены.

Темой нового исследования стала связь между индексом массы тела (ИМТ) и вероятностью развития болей в спине.

«То, что такая связь существует, было известно давно, более того, ожирение вообще рассматривается врачами как очень сильный фактор риска развития дорсалгии, но это были чисто эмпирические выводы, нам же впервые удалось точно измерить, насколько повышенный ИМТ влияет на вероятность развития у человека дорсалгии», — пояснил старший научный сотрудник ИЦИГ СО РАН кандидат биологических наук Яков Цепилов.

Результаты показывают, что такая причинная взаимосвязь на самом деле существует, причем она направлена именно от ИМТ к болям в спине, а не наоборот, но величина этого эффекта оказалась гораздо ниже, чем принято считать. Конечно, врачи по-прежнему будут рекомендовать пациентам снизить свой вес (поскольку он относится к тем факторам риска, на которые человек в состоянии повлиять самостоятельно), но ожидать, что это решит проблемы со спиной, уже не приходится.

«Это исследование само по себе было не очень сложным, поскольку мы измеряли степень влияния для очевидного и хорошо известного фактора риска развития дорсалгии, но теперь мы имеем в распоряжении апробированные методы, дающие достаточно точный результат, которые можем применить к другим, менее очевидным и понятным факторам», — отметил Цепилов.