В России вводится ограничение авиасообщения со всеми странами

Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города. Полный перечень стран, в которые сохранятся регулярные рейсы, опубликован на сайте Росавиации.

Кроме того, сохраняются чартерные рейсы для возвращения россиян из-за границы и вывоза иностранцев домой.

Такие меры принимаются в связи с распространением коронавируса типа Covid-19. ИА Newstes уже сообщало, что по данным на 22 марта, в России выявлено 367 инфицированных.

Во всем мире коронавирусом заразились более 267 тыс. человек, свыше 11 тыс. 200 заболевших скончались.