В России закроют все кинотеатры из-за коронавируса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России закроют все кинотеатры из-за распространения коронавируса. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, документ доступен на сайте ведомства.

Минкульт посоветовал руководству кинотеатров приостановить работу с понедельника, 23 марта. На какой срок введен запрет, не уточняется.

17 марта Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России.

По данным на 22 марта, общее число зараженных в России составляет 367 человек, большинство из них — 191 — находятся в Москве. Более 50 тысяч человек по всей стране остаются под медицинским наблюдением. Все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. В мире коронавирус диагностирован у более чем 311 тысяч человек в 169 странах.