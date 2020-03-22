В Сальвадоре ввели обязательный домашний карантин из-за коронавируса

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о введении на 30 дней в стране обязательного домашнего карантина в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

"С сегодняшнего дня мы решили ввести домашний карантин на 30 дней", - заявил президент, выступая по национальному телевидению.

Букеле предупредил, что все нарушающие карантин будут задержаны и на месяц изолированы в государственных центрах. На период карантина только одному человеку на семью будет разрешено выходить из дома за продовольствием.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Сальвадоре в среду, затем болезнь была выявлена у еще двух человек.