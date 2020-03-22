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Новости » В мире » В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в секторе Газа, сообщил замминистра здравоохранения Палестины Юсеф Абу ар-Риш.

"Обнаружено два случая заражения коронавирусом в секторе Газа, зараженные вернулись из Пакистана на палестинские территории. Зараженные находятся в карантине в г. Рафах (на границе с Египтом – ред.) ", - заявил он.

Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть все рестораны, кафе и отменить общие молитвы по пятницам.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 03:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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