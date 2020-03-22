В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в секторе Газа, сообщил замминистра здравоохранения Палестины Юсеф Абу ар-Риш.

"Обнаружено два случая заражения коронавирусом в секторе Газа, зараженные вернулись из Пакистана на палестинские территории. Зараженные находятся в карантине в г. Рафах (на границе с Египтом – ред.) ", - заявил он.

Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть все рестораны, кафе и отменить общие молитвы по пятницам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.