В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Низар Язиджи, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, коронавирус обнаружен у 20-летней девушки. Она прибыла из другой страны.

В воскресенье, 22 марта, кабмин Сирии заявил о прекращении движения общественного транспорта и такси в стране в рамках борьбы с коронавирусом.

Однако 14 марта Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) сообщал о том, что в Сирии есть как минимум 113 человек с подозрением на заражение. Коронавирус также был выявлен как минимум у восьми иранских и иракских бойцов, воющих на стороне Дамаска в районе Дейр-эз-Зор на востоке страны.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли более 14 тысяч человек, всего в мире выявлено более 328 тысяч случаев заражения. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.