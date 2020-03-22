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Новости » Украина » В Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование (фото, видео)

В Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование (фото, видео)

В Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование (фото, видео)

В субботу, 21 марта 2020 года, в Китае идет загрузка украинского военного самолета медицинским оборудованием и изделиями, необходимыми для борьбы с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, уже завтра в Украину завезут лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и другое оборудование.

Тимошенко отметил, что это только первая партия. Следующая через несколько дней также будет доставлена из Китая нашим бортом.

«Спасибо всем, кто занимается этим нелегким проектом по доставке, особенно Андрей Мотовиловец, который на мой личной просьбе вылетел в Китай чтобы координировать все на месте», — добавил чиновник.


Напомним, по всей территории Украины с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса. В связи с опасностью дальнейшего распространения инфекции, в Украине могут ввести чрезвычайное положение.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 05:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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