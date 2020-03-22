Влад Кадони расстался с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал

Еще совсем недавно Влад Кадони думал о свадьбе с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал. Возлюбленные строили грандиозные планы и были счастливы. Однако сегодня стало известно, что пара рассталась.

25-летняя Ксения Шаповал поделилась с поклонниками грустной новостью — она рассталась с 33-летним Владом Кадони. Об этом экс-участница «ДОМа-2» сообщила в личном блоге. По словам звезды скандальной телестройки, она благодарна бывшему бойфренду за мудрые уроки и советы, ведь многому у него научилась. «Влад — замечательный человек. Необычный, умный, добрый, внимательный и очень заботливый. Таких людей я не встречала в своей жизни и, наверное, уже никогда не встречу. Дело в том, что я, к сожалению, к своим 25 годам так и не научилась ценить по-настоящему близких и дорогих мне людей», — написала Ксения.





Она добавила, что соглашаясь на участие в проекте, не могла и представить, что может понравиться ведущему. «Сейчас, возможно, кто-нибудь напишет, что это был хайп. Нет! Я испытывала искренние и настоящие чувства! Но, увы, не умею я их ценить. Я от всего сердца желаю ему быть счастливым и встретить ту единственную. Мне грустно, но надо двигаться дальше и учиться, наконец, ценить важных для меня людей», — заявила Шаповал.

Ксения поблагодарила подписчиков за понимание. Но не все пользователи Сети ее поддержали. «Следила только из-за Влада. Как самостоятельная личность — неинтересна»; «Похоже на размышление маленького ребенка, а не взрослого человека»; «Если не умеешь ценить, так училась бы рядом с ним. Отписка», — написали они.

Напомним, впервые Влад и Ксения заговорили о своем романе в феврале этого года. Позже Кадони вывел возлюбленную за периметр телепроекта и даже думал о свадьбе. «Мне бы не хотелось, чтобы наши отношения развивались на площадке, потому что моя жизнь вне периметра, я не очень люблю внимание к личному. Я уверен, что там, за периметром, мы не просто построим отношения, а еще и свадьбу сыграем», — делился Влад.

К слову, фанаты ведущего «ДОМа-2» не раз отмечали, что Владу нужна более серьезная избранница. По их мнению, Ксения — непостоянная и вспыльчивая, поэтому некоторые поклонники Кадони пожелали ему построить счастье с другой девушкой.

Фото: Instagram