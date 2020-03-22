Владимир Путин поздравил Ирину Антонову с 98-летием

Владимир Путин поздравил с 98-летием президента Пушкинского музея Ирину Антонову и отметил ее вклад в сбережение бесценного культурного и духовного достояния России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Антонова в пятницу, 20 марта, отмечает 98-летие. Она возглавляла Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом Музея.

"Вы посвятили свою жизнь высокой, благородной миссии – сбережению нашего бесценного культурного, духовного достояния, по праву снискали неоспоримый авторитет как блестящий профессионал, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества, как неутомимый энтузиаст и подвижник, бесконечно преданный избранному делу", - приводятся в поздравлении слова Путина.