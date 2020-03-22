Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения из-за ситуации с коронавирусом. О том, что в правительстве захотели пойти на такой шаг, сообщает издание Le Parisien.

Теперь законопроект должен рассмотреть сенат (верхняя палата парламента). В документе говорится, что Париж сможет «ограничивать общественные свободы», в том числе за счет массового режима самоизоляции, который могут ввести на два месяца. Правительство также сможет вводить особые меры без консультаций с парламентом: например, касающиеся финансовой поддержки предприятий или переноса второго тура муниципальных выборов.

Если документ примут, Париж сможет увеличить штрафы за нарушение режима изоляции. За повторные нарушения плата будет увеличиваться, преступнику также может быть назначено до шести месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам.

По последним данным, во Франции коронавирусом заражены более 14,4 тысячи человек. Во всем мире число инфицированных превысило 307 тысяч.