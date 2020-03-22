Показать меню
Актуально
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом В российском регионе разбился вертолет В российском регионе разбился вертолет Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки Назван самый отвратительный фильм года Назван самый отвратительный фильм года Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде "Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке" Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка" Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности ухода Путина
Новости » Политика » Выборы президента Абхазии состоялись

Выборы президента Абхазии состоялись

Выборы президента Абхазии состоялись

Порог явки на выборах президента Абхазии преодолен. По данным на 18.00 явка избирателей составила 58% (77 573 человек).

Всего в избирательные списки внесено порядка 127 тысяч человек.

Сегодня, 22 марта, в Абхазии проходят повторные президентские выборы, участвуют в них депутат Аслан Бжания, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и вице-премьер, глава Минэкономики Адгур Ардзинба.

Ранее ЦИК отметил спокойный ход голосования. Представитель прокуратуры также сообщил, что в ведомство не поступало сообщений о нарушениях.

Избирательные участки закроются в 20.00.


Материалы по теме:

Явка на выборах в Абхазии составила почти 45%
В Абхазии стартовало голосование на президентских выборах
Ардзинба проголосовал на выборах: Преобразования в Абхазии начнутся завтра
Бжания: Анкваб может занять пост главы правительства Абхазии, и займет
Добавлено: 22 мар 2020 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

21 мар 20:14Экономика
Фото: Дмитрий Астахов / РИА НовостиГлавы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили достигнутые договоренности о далее..
СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

21 мар 20:28Шоу-бизнес
Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как далее..
В российском регионе разбился вертолет

В российском регионе разбился вертолет

21 мар 20:07Россия
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиРоссийский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на далее..
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

22 мар 12:14В мире
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - ни одного, далее..
Назван самый отвратительный фильм года

Назван самый отвратительный фильм года

21 мар 20:20Шоу-бизнес
Кадр: фильм «Кошки»Организаторы американской сатирической антипремии «Золотая малина», которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и отвратительную актерскую игру, назвали далее..
Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

22 мар 12:21Политика
Министерство здравоохранения Литовской Республики подтвердило шесть новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в республике насчитывается уже 105 случаев далее..



Лента новостей
В сети кошку с редким заболеванием спутали с летучей мышью и испугались

Банк России отказался идти по пути США и раздавать деньги населению

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы без семьи

Минэкономразвития: Малому бизнесу придется сложно в ближайшие месяцы

Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина

Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

США жалеют об освобождении во Франции иранца, нарушившего американские санкции

Заболевший коронавирусом житомирянин считает обвинения в его адрес местью мэра (видео)

Генсек ЛАГ назвал организацию "последней крепостью" арабского мира

Россия ограничивает авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом

Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19

Сын Елены Яковлевой снова набил тату на лице

"Нет государства". Саакашвили предрек Украине экономическое "цунами"

В России упал спрос на секс-услуги из-за коронавируса

Ардзинба проголосовал на выборах: Преобразования в Абхазии начнутся завтра

"Карантин — это не каникулы": известные украинки призвали родителей быть примером для детей (видео)

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

Киселев высказался об армейском патрулировании улиц из-за коронавируса

В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель

В Хорватии прошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Последние новости
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус Лукашенко сообщил о вступлении в кризис одной ногой Лукашенко сообщил о вступлении в кризис одной ногой Выборы президента Абхазии состоялись Выборы президента Абхазии состоялись Армия против инфекции. Города Украины будут патрулировать силовики Армия против инфекции. Города Украины будут патрулировать силовики Российские чиновники вместо инвалидов и малоимущих отправили на море своих детей Российские чиновники вместо инвалидов и малоимущих отправили на море своих детей "Дело выглядит так". В США назвали сроки выхода из кризиса с COVID-19 "Дело выглядит так". В США назвали сроки выхода из кризиса с COVID-19 Названы самые востребованные товары среди россиян на "удаленке" Названы самые востребованные товары среди россиян на "удаленке" Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии Под Полтавой от пьяного пациента пострадала фельдшер скорой помощи Под Полтавой от пьяного пациента пострадала фельдшер скорой помощи Девочка из России вышла в финал конкурса талантов в Финляндии Девочка из России вышла в финал конкурса талантов в Финляндии Эминем рассказал, почему его номер на "Оскаре" чуть не провалился Эминем рассказал, почему его номер на "Оскаре" чуть не провалился
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"