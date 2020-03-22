Выборы президента Абхазии состоялись

Порог явки на выборах президента Абхазии преодолен. По данным на 18.00 явка избирателей составила 58% (77 573 человек).
Всего в избирательные списки внесено порядка 127 тысяч человек.
Сегодня, 22 марта, в Абхазии проходят повторные президентские выборы, участвуют в них депутат Аслан Бжания, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и вице-премьер, глава Минэкономики Адгур Ардзинба.
Ранее ЦИК отметил спокойный ход голосования. Представитель прокуратуры также сообщил, что в ведомство не поступало сообщений о нарушениях.
Избирательные участки закроются в 20.00.