Выборы президента Абхазии состоялись

Порог явки на выборах президента Абхазии преодолен. По данным на 18.00 явка избирателей составила 58% (77 573 человек).

Всего в избирательные списки внесено порядка 127 тысяч человек.

Сегодня, 22 марта, в Абхазии проходят повторные президентские выборы, участвуют в них депутат Аслан Бжания, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и вице-премьер, глава Минэкономики Адгур Ардзинба.

Ранее ЦИК отметил спокойный ход голосования. Представитель прокуратуры также сообщил, что в ведомство не поступало сообщений о нарушениях.

Избирательные участки закроются в 20.00.