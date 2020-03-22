Зачем мужчины красят ногти и как мужской яркий маникюр стал трендом

Мы уверены, что у красоты нет пола. Любой может красить губы помадой или рисовать себе стрелки, независимо от того, как себя идентифицирует. Уже никого не удивляют гендерно-нейтральная косметика, средства для ухода за кожей и волосами и лаки для ногтей. В то же время эта тенденция скорее характерна для Запада и Америки. Мы решили разобраться, много ли мужчин в нашей стране делает маникюр и красит ногти.

Сейчас такие звезды, как модельер Марк Джейкобс, парикмахер Джонатан Ван Несс, рэпер A$AP Rocky, начинающий фотограф Бруклин Бекхэм, актер Джонни Депп и певец Гарри Стайлс смело выходят в свет с ярким маникюром. Тенденцию подхватили и дизайнеры: так, Демна Гвасалия на показе Balenciaga несколько лет назад вывел на подиум моделей с маникюром, украшенным орнаментом в виде лого марки.





Алессандро Микеле и Гарри Стайлс

Мужчины красят ногти, в этом нет ничего нового. Вспомните хотя бы Дэвида Боуи и Курта Кобейна. Мода на мужской маникюр началась благодаря панк-рок-культуре, той же группе Sex Pistols, — объясняет нью-йоркский nail-дизайнер Мэй Каваджири.





A$AP Rocky

Рок-звезды, такие как Мик Джаггер и Дэвид Боуи, были одними из первых, кто внедрил мужской лак для ногтей в поп-культуру, но эта тенденция уходит корнями в 3200 г. до н. э. В древние времена в вавилонской, египетской и китайской культуре лак для ногтей был символом статуса. Определенный цвет обозначал социальный статус и принадлежность к высшим слоям общества. Однако к началу XX века косметические компании стали выпускать лаки, ориентированные именно на женскую аудиторию.





Bad Bunny

Спустя десятилетия за возрождение моды на мужской маникюр взялись рэперы (A$AP Rocky, Bad Bunny и Jaden Smith), отвечающие за создание многих трендов.





Моим первым клиентом-мужчиной был рэпер Playboi Carti. Я опубликовала снимок его маникюра в микроблоге, а затем другие люди стали просить меня сделать им такой же nail-дизайн, — говорит мастер по маникюру Бритни Токио, которая работает с Бейонсе, Арианой Гранде и Хейли Бибер.

Марк Джейкобс уверен, что для парней красить ногти — это норма, он активно агитирует мужчин не стесняться использовать лаки насыщенных оттенков.





В свою же декоративную линейку дизайнер включил блестящий синий, бордовый, черный и другие цвета.





Лука Саббат

Гарри Стайлс является еще одним адептом мужского нейл-арта, он стал красить ногти яркими лаками еще в 2016-м.

Я думаю, что не надо зацикливаться на том, что красный и розовый — для девочек, а синий — для мальчиков. Нужно менять правила игры, чтобы создавать более интересные вещи, — говорит Бритни Токио.









Гарри Стайлс





Эзра Миллер





По мнению Джин Сун Чой, мастера по маникюру из Нью-Йорка и основательницы одноименного бренда, мужчины предпочитают черный, темно-красный и темно-фиолетовые оттенки.

Вот Марк Джейкобс всегда носит бордовый. Он рассказывал, что начал красить ногти, просто чтобы их не грызть. Сейчас многие выбирают замысловатый дизайн. Раньше рок-звездам нравились черные оттенки, но теперь мужчины любят блестки и рисунки на ногтях, — говорит она.





Несмотря на то, что борьба со стигматизацией мужского маникюра идет по нескольким фронтам, ситуация характерна скорее для Европы и Америки. Мы решили провести свой небольшой социологический опрос и узнали у мастеров российских салонов красоты, много ли среди наших мужчин тех, кто увлекается нейл-артом и покрывает ногти не только прозрачным лаком.









Наталья Ермакова, эксперт-преподаватель сети салонов красоты I like Nails, объясняет, что у мужского маникюра есть свои тонкости.

Мужская ногтевая пластина плотнее женской, поэтому требует и более тщательной обработки. Сначала мастер добивается сильного размягчения кожи и выравнивает ногтевую форму. Для этого на кожу пальцев наносятся специальные средства, обладающие лечебным и смягчающим эффектом. Кутикула отодвигается специальной палочкой и срезается, как и околоногтевой валик. При постоянном посещении маникюрного салона эта часть кожи становится более податливой, поэтому и может быстрее удаляться без применения ножниц.









Эзра Миллер

Мужчины предпочитают в основном прозрачное покрытие или нюдовый, бежевый, розоватый оттенок, почти в тон натурального цвета ногтевой пластины, иногда делают френч: в этом случае ногтю придается овальная форма, а кончик ногтя выделяется с помощью акцента. Край ногтевой пластины корректируется по подушечке пальца и покрывается лаком телесного цвета: кончик ногтя практически полностью срезается и покрывается белым лаком,

— рассказывает Наталья Ермакова.





Статистика сети салонов Nail Sunny похожая. Около шести процентов из клиентов за день — это представители сильного пола. Два процента из них красят ногти прозрачным лаком для блеска и всего один процент предпочитает цветное гелевое покрытие. Причем, как отмечают сотрудники салонов, выбор цвета им дается намного сложнее, чем девушкам.





Татьяна Жарик, мастер ногтевого сервиса сети салонов красоты "Маникюрофф":В основном мужчины делают гигиенический маникюр. Иногда красят бесцветным лаком — наносят лечебное покрытие, либо выбирают нюдовые оттенки — нюд гармонично смотрится как на руках женщины, так и мужчины.





Ольга Зелева, мастер по маникюру спа-клиники "В Копернике":

Среди моих клиентов 10—15 процентов мужчины, точно не больше. Но если они делают маникюр, то делают стабильно, с регулярностью раз в две недели. Не покрывают лаком — за 12 лет работы я ни разу не покрывала мужчине ногти цветом. Максимум — это база, для тех, кто любит, чтобы ногти блестели. Полировка может тускнеть, а база держит глянцевый блеск все время носки, от маникюра до маникюра.





Ирина Крецул, мастер ногтевого сервиса салона Rouge рассказывает, что их клиенты исправно ходят на маникюр каждые 7—10 дней и предпочитают не покрытие, а полировку ногтей. Любят экспресс-спа и массаж для рук, но вот с яркими покрытиями не экспериментируют.





Алла Акперова, основательница сетей "Москвичка" brow & beauty bar и "Москвичка Nails", рассказывает, что в обеих сетях всегда много клиентов-мужчин. Они делают абсолютно разные процедуры: уходы, массажи, коррекцию бровей, окрашивание и маникюр.

В основном это классический маникюр без покрытия, который, к счастью, давно перестал быть какой-то табуированной темой. Покрытия и дизайны тоже делают, особенно в период новогодних праздников, накануне крупных премий, фестивалей и светских мероприятий. Само собой, во время недель моды приходит очень много стильных мужчин, и они просят сделать такие дизайны, которыми потом просто хочется любоваться. Мы на самом деле рады, что индустрия развивается и перестает быть такой дремучей и старомодной,

— говорит Алла Акперова.

Эксперт салона Be Beauty Bar отмечает, что гости их бьюти-пространства посещают мастера по маникюру раз в 10—14 дней. Чаще всего выбирают лишь прозрачное покрытие для глянцевого эффекта, но иногда просят сделать уникальный nail-дизайн, вдохновляясь примерами западных звезд.





Несмотря на то что западные медиа и знаменитости уже не первый год борются с гендерными стереотипами и настаивают на том, что самовыражаться можно любыми способами, в нашей стране дела с этим обстоят иначе. При этом многие до сих пор убеждены, что яркий маникюр — исключительно женская прерогатива.





Джонни Депп



