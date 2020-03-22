Захар Прилепин показал могилу Эдуарда Лимонова

Российский писатель и публицист Захар Прилепин показал фото могилы скончавшегося 17 марта . Согласно последней воле писателя, церемония прощания и похороны Лимонова прошли без присутствия широкой общественности и СМИ.
Прилепин перечислил тех, кто пришел на панихиду - это близкие друзья и коллеги Эдуарда Лимонова, его бывшие жены, сын и дочь. Проститься пришли и его соратники по политической партии, которую он возглавлял.
Похоронили писателя под его настоящей фамилией - Савенко.
Захар Прилепин приложил к своему посту в Twitter фото могилы Эдуарда Лимонова и покоящихся рядом и Романа Карцева.
К Деду приехал. Ближайшие соседи. Все очень скромно. За могилой всенародного любимца Карцева едва ухаживают. Видимо, вся родня далеко. Вокруг тысячи оглушительно дорогих памятников, целые склепы ценой в трешку в провинциальном городе. pic.twitter.com/AK3rKctmsh— ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) March 21, 2020