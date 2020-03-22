Заподозренная в заражении россиян коронавирусом инфекционист признала вину

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Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, заподозренная в заражении 11 россиян коронавирусом, признала свою вину. Ее слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Санникова прокомментировала обвинения в заражении людей и в том, что она скрыла поездку в Европу. «Я виновата», — заявила она и добавила, что чувствует себя плохо. Сообщается, что врач находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

В начале марта Санникова посетила Испанию, однако скрыла факт поездки и решила не соблюдать карантин. Вернувшись в Ставропольский край, инфекционист успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции, прежде чем у нее обнаружили коронавирус. По возвращении врач контактировала с 13 иностранными студентами шестого курса и 11 работниками кафедры медакадемии в Ставрополе. В настоящее время все они изолированы, при этом у 11 человек заподозрен коронавирус.

По последним данным, в России зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире количество инфицированных превысило 297 тысяч. Более 12,7 тысячи человек умерли, 91540 — излечились.