Землетрясение магнитудой 5.3 балла привело к сильным разрушениям в Хорватии

Сильное землетрясение сотрясло Хорватию и ее столицу, вызвав массовые разрушения и панику.

Европейское сейсмологическое агентство EMSC сообщило, что землетрясение силой 5,3 балла произошло на обширной территории к северу от столицы страны Загреба в 6.23 утра (05:23 мск) 22 марта. Позже были зафиксированы еще два подземных толчка.

Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров.

После подземных толчков на короткое время пропало электричество, свет отключили, когда люди выбежали из своих домов и прозвучал сигнал тревоги. В нескольких местах начались пожары.

Очевидцы землетрясения рассказывают, что, в нескольких зданиях Загреба треснули стены и были повреждены крыши. Улицы в центре города завалило мусором.

Культовый собор Загреба также был поврежден, верхняя часть одного из его двух шпилей рухнула. Собор уже один раз восстанавливали после землетрясения 1880 года.

Официальных данных о раненых и погибших пока нет, но столичные пожарные заявили одному из изданий, что "люди остались погребенными" под завалами.

Землетрясение в Загребе произошло на фоне частичной блокады столицы из-за распространения коронавируса.

Людям было сказано избегать общественных мест, таких как парки и общественные площади, но у них не было выбора, когда произошло землетрясение — они выбегали из домов.

Правительство страны призвало своих граждан сохранять спокойствие и дистанцию:«до пяти человек, соблюдающих дистанцию, могут находиться вместе», пишет „Euronews“.