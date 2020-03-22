Жена заразившегося коронавирусом актера отказалась изолироваться и тоже заболела

Фото: Idris Elba / Twitter

Жена британского актера Идриса Эльбы, заразившегося коронавирусом, Сабрина отказалась изолироваться от мужа и тоже заболела. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что приняла решение остаться с мужем, а не проходить карантин отдельно от него, потому что хотела быть рядом с ним. Она также заявила, что почувствовала «инстинкт жены» и решила заботиться о супруге.

Спустя неделю у женщины тоже был обнаружен коронавирус. По ее словам, она чувствует себя здоровой и не испытывает никаких симптомов болезни, как и ее муж. Супруги добавили, что в изоляции они играют в видеоигры и шахматы, а также стараются «оставаться креативными».

16 марта Эльба рассказал, что заразился коронавирусом. Он добавил, что чувствует себя хорошо и что симптомов заболевания у него нет. Позже актер объяснил решение провериться на коронавирус тем, что не хотел подвергать риску здоровье окружающих, так как он контактировал с зараженным человеком.