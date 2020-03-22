Жительница Великобритании сняла на фото смерть и ее слугу

Жительница Британии утверждает, что сняла на телефон смерть и ее слугу – ворона. Историю Шерон Коул передает интернет-портал Новости Планеты.

Британка поведала, что находилась в больнице с умирающим от рака отцом. Болезнь родителя была на последней стадии. Коул говорит, что именно отец указал ей на дверь и попросил включить камеру телефона.

Мужчина скончался через два часа, а позже, просматривая сделанные фото, британка была шокирована, что на них отчетливо виден человеческий силуэт. А на второй фотографии – силуэт ворона, который по древней мифологии является слугой смерти и темных сил. Предлагаем нашим читателям оценить эти снимки. Как думаете, действительно ли они содержат в себе что-то мистическое? Женщина утверждает, что в момент фотографирования никого в проеме не было.