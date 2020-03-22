Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эта неделя выдалась для постоянных участников рубрики "Звездный Instagram" непростой! Они вместе со всем миром привыкали к новой реальности, связанной с введенным в большинстве стран карантином из-за пандемии коронавируса.
Большинство знаменитостей самоизолировались в своих домах вместе с родными и близкими, чтобы замедлить вспышку опасного заболевания. В своих микроблогах звезды рассказывали, чем занимаются на карантине, и призывали подписчиков по возможности последовать их примеру. В их числе — Яна Рудковская, Ника Белоцерковская, Светлана Лобода, Юлия Снигирь, Вера Брежнева и многие другие. Последняя, к слову, призналась, что из-за закрытых границ очень скучает по своим друзьям, живущим в других странах.
Были и те звезды, которые отказались уходить на самоизоляцию и предпочли путешествия по миру. В их числе, например, Алеся Кафельникова, которая сначала отправилась кататься на лыжах в Куршевель, а после введенного там карантина переместилась в Дубай, откуда улетела на Мальдивские острова. Там Алеся сейчас купается в теплом океане и принимает солнечные ванны прямо в разгар эпидемии коронавируса, которая девушку, очевидно, совсем не пугает!
Чем еще звезды занимались на прошедшей неделе, показываем в нашей традиционной фотоподборке!