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Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эта неделя выдалась для постоянных участников рубрики "Звездный Instagram" непростой! Они вместе со всем миром привыкали к новой реальности, связанной с введенным в большинстве стран карантином из-за пандемии коронавируса.

Большинство знаменитостей самоизолировались в своих домах вместе с родными и близкими, чтобы замедлить вспышку опасного заболевания. В своих микроблогах звезды рассказывали, чем занимаются на карантине, и призывали подписчиков по возможности последовать их примеру. В их числе — Яна Рудковская, Ника Белоцерковская, Светлана Лобода, Юлия Снигирь, Вера Брежнева и многие другие. Последняя, к слову, призналась, что из-за закрытых границ очень скучает по своим друзьям, живущим в других странах.

Были и те звезды, которые отказались уходить на самоизоляцию и предпочли путешествия по миру. В их числе, например, Алеся Кафельникова, которая сначала отправилась кататься на лыжах в Куршевель, а после введенного там карантина переместилась в Дубай, откуда улетела на Мальдивские острова. Там Алеся сейчас купается в теплом океане и принимает солнечные ванны прямо в разгар эпидемии коронавируса, которая девушку, очевидно, совсем не пугает!

Чем еще звезды занимались на прошедшей неделе, показываем в нашей традиционной фотоподборке!


Настя Каменских


Леся Кафельникова


Регина Тодоренко


Анна Седокова


Светлана Лобода


Вера Брежнева


Яна Рудковская


Кристина Асмус


Юлия Снигирь


Елена Летучая


Тина Канделаки


Дима Билан


Светлана Устинова


Полина Киценко


Надежда Оболенцева (и рука Резо Гигинеишвили)


Ким Кардашьян


Эмили Ратажковски


Эшли Грэм с сыном


Нина Агдал


Серена Уильямс


Эмбер Херд


Дженна Дьюэнн


Тимоти Шаламе


Люк Эванс


Тесс Холлидей


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми


Кэти Перри


Рита Ора


Кончита Вурст


Эд Вествик


Лиза Пескова


Анастасия Решетова с сыном


Ника Белоцерковская


Елена Крыгина


Елена Темникова


Ирена Понарошку


Алена Шишкова


Нюша


Екатерина Варнава


Ани Лорак


Наталья Ионова


Айза Анохина


Дарья Клюкина


Тина Кунаки


Бритни Спирс


Кьяра Ферраньи


Сара Мишель Геллар


Айрленд Болдуин


Хайди Клум

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Добавлено: 22 мар 2020 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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