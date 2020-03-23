«Абрамович стоял ко мне в очереди» – сколько зарабатывал личный фотограф Бориса Ельцина

Работать с первым лицом государства не только большая честь, но и серьезная ответственность. Дмитрию Донскому посчастливилось стать личным фотографом Бориса Ельцина, после чего к нему стали обращаться известные политики, бизнесмены и олигархи.

Борис Ельцин стал первым президентом России, возглавив этот пост в 1991 году. При нем страна переживала трудные времена после развала СССР, поэтому политику приходилось решать различные вопросы и много общаться с людьми. Несколько лет его везде сопровождал личный фотограф Дмитрий Донской, который недавно поделился своими воспоминаниями о работе с Ельциным.

Так, по словам Донского, несмотря на то, что в то время в стране были большие проблемы и простой народ испытывал трудности, он не испытывал проблем с заказами и зарплатой. «Я очень много зарабатывал! Во времена Ельцина — по 300-400 тысяч долларов за каждый альбом, а их у меня четыре. У одного немыслимый по сегодняшним меркам тираж — 1 700 000 экземпляров! Все богатенькие стояли ко мне в очереди, начиная с Абрамовича», — признался фотограф.

Донской ранее говорил о том, что никогда не любил постановочных кадров, а в фотографии, по его мнению, главное — эмоция. Поэтому ему приходилось становиться «тенью президента», чтобы ловить любопытные моменты и представлять их публике.

Так, долгие годы снимок «страдающего» Ельцина имел определенный посыл, но только Донской знал правду. Оказывается, тогда Борис Николаевич прибыл в чеченскую деревню и разговорился с солдатами — в этот момент Донской взял длиннофокусный объектив и заметил, что на лице у президента сидит комар. «Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму!» — вспоминает фотограф.

Но эффект получился, будто Ельцин страдает, выводя войска, прикрывая лицо ладонью. Донской говорит, что не ставил на этот снимок, так как думал, что в нем ничего особенного — но редактор, увидев его, оправил на конкурс и затем принес Дмитрию Донскому медаль и 11 тысяч долларов гонорара.

Фото: Legion-Media, PhotoXPress.ru

