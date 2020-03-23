Активистов Года памяти и славы обучат онлайн

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«Волонтеры Победы» запустили онлайн-обучение активистов Года памяти и славы, чтобы снизить риск распространения коронавируса, рассказала руководитель организации Ольга Амельченкова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Занятия будут проходить на платформе SkillCup. В частности, сервис предлагает желающим ознакомиться с порядком оказания помощи ветеранам, в том числе в период пандемии. Также в скором времени пользователям станут доступны курсы об организации исторического квеста, фотоволонтерове.

По словам Амельченковой, многие добровольцы уже начали использовать платформу и узнавать об оказании помощи ветеранам.

«Единый стандарт "Волонтеров Победы" помог мне освежить в памяти историю Великой Отечественной войны и основные принципы добровольческой деятельности», — поделился впечатлениями от новой платформы волонтер из Сахалинской области Клочко Никита.