Американцы пожаловались на недостаток информации о коронавирусе

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Американцы, не владеющие английским языком, пожаловались на недостаток информации о коронавирусе. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выпускает свои рекомендации на английском, а перевод на испанский и китайский выходит с опозданием и без подробностей, доступных на основном сайте. Часто перевод важных объявлений об инфекции выходит лишь на следующий день после публикации англоязычной версии.

«Наше федеральное правительство несет ответственность за обеспечение того, чтобы все в наших сообществах — независимо от того, говорят ли они на английском, испанском или любом другом языке — имели доступ к одной и той же информации о распространении коронавируса», — заявил член палаты представителей Хоакин Кастро.

Ситуация, в которой официальные правительственные сообщения на испанском публикуются с задержкой, он назвал недопустимой.

Член палаты представителей Джуди Чу заявила, что будет добиваться законодательного закрепления пяти языков, на которых будет проводиться обязательное информирование граждан. «Правительство могло бы использовать пять языков, на которых говорят люди с ограниченным знанием английского языка, а именно испанский, китайский, корейский, вьетнамский и тагальский», — сказала она.

По последним данным, в США зарегистрировано более 33 тысяч случаев заражения, 417 человек умерли, 178 — излечились. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

По данным Института миграционной политики на 2015 год, около 25 миллионов американцев не говорят по-английски.