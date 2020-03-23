Американский рынок акций растерял весь набранный при Трампе рост

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Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в стране Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:25 по московскому времени индекс S&P 500 составляет 2.201,90 пункта, опустившись на 4,47 процента. Это ниже показателей января 2017 года, когда прошла инаугурация Трампа.

Индекс S&P 500 включает в себя 500 американских компаний и публикуется с марта 1957 года.

Рекордное падение ключевых индексов на фондовых торгах в США произошло 16 марта. Оно составило 12-13 процентов и стало крупнейшим с октября 1987 года. Это произошло на фоне опасений, касающихся распространения коронавируса. До этого крупный обвал на американских рынках произошел 12 марта.