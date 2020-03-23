Анджелина Джоли запретила Брэду Питту брать детей на встречи с Дженнифер Энистон

Звезды Голливуда по-прежнему находятся в ссоре. Джоли продолжает выставлять экс-возлюбленному жесткие условия, некоторые из которых доходят до абсурда. В окружении Питта говорят о его тяжелом психическом состоянии из-за постоянных споров с матерью его детей.

На днях 44-летняя Анджелина Джоли вновь вступила в конфликт с Брэдом Питтом. На этот раз звезда потребовала от бывшего супруга не способствовать общению их общих наследников с его давней пассией Дженнифер Энистон. Оказалось, что не так давно актер начал вновь общаться с первой женой, что вызвало возмущение Джоли.Теперь Анджелина намерена продолжить судебные тяжбы относительно шести детей.

«Анджелина заявила, что Дженнифер не может видеть ее детей. Более того, она продолжила разбирательства об опеке над детьми», — сообщает инсайдер.

Близкие Питта уверяют, он находится в крайне тяжелом состоянии. Артист постоянно испытывает стресс и не знает, как реагировать на выпады экс-супруги. «Он только начал снова жить полной жизнью после трехгодичного ада и надеялся, что все бракоразводные моменты завершатся к маю», — рассказал друг Брэда.

Напомним, что одна из самых красивых пар Голливуда развелась в 2019 году. С тех пор Джоли и Питт постоянно находятся в центре скандала. По словам актрисы, развод произошел по вине Брэда, который слишком много выпивал и не мог контролировать эмоции.

Подогревает негатив со стороны Анджелины и тот факт, что после разлада в семье Питт быстро нашел общий язык с Энистон. Дженнифер поддержала бывшего возлюбленного в сложный период его жизни, что спровоцировало слухи о воссоединении пары. Сами знаменитости отрицают роман, а лишь ссылаются на близкую дружбу. В звездных кругах говорят, что это внезапно вспыхнувшее общение приводит Джоли в бешенство.

Несмотря на то, что Питт разорвал отношения с Энистон 15 лет назад, поклонники до сих пор надеятся, что их чувства друг к другу не угасли. Неравнодушные предполагали, что актер хотел иметь детей, а Дженнифер не могла дать ему этого. Поэтому он ушел от нее к Джоли, с которой вместе воспитывает шестерых наследников. Однако, по мнению почитателей секс-символа, сейчас ему ничего не мешает вновь сойтись с Энистон.

Фото: Legion-Media