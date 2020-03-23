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Новости » Шоу-бизнес » Анфиса Чехова перенесла операцию

Анфиса Чехова перенесла операцию

Анфиса Чехова перенесла операцию
У телеведущей множество забот: работа на телевидении, сотрудничество с брендами, собственный бизнес-проекты, а также воспитание сына. В этом ворохе она успевает заботиться о здоровье и регулярно проходить обследования, однако недавно ей понадобилась операция.

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками новостью о том, что пережила плановое хирургическое вмешательство. По ее словам, она обратилась за помощью к флебологу из-за проблем с венами на ногах — он посоветовал немедля сделать операцию, чтобы ни о чем не беспокоиться. По словам телеведущей, накануне она сильно переживала, так как боится врачей и в особенности наркоза, но все закончилось благополучно. «Наркоз прошел хорошо — обычно я дерусь с врачами, которые пытаются мне его ввести. А тут этого не случилось, операция прошла хорошо», — заявила Чехова.

Анфиса призналась, что достаточно быстро пришла в форму и уже вечером была занята вопросами арендой платы, связанные с бизнес-проектами в Москве — по мнению звезды, крупные торговые центры лишились покупателей из-за карантина, но при этом не снизили ставки.  

Ранее телеведущая признавалась, что у нее есть проблемы с позвоночником — в начале зимы у нее обнаружили протрузию шейного отдела, что повлияло не только на ее эмоциональное состояние, но и память. «Обратилась с жалобами: «Доктор, кажется у меня склероз». Доктор, выслушав мои стенания, рассмеялся и уверил меня, что у склероза совсем другие симптомы, и на болезнь Альцгеймера это тоже не похоже. Да-да, я и об этом диагнозе уже грешным делом подумала», — рассказала знаменитость.

Чтобы освободить себя от части работы, Чеховой пришлось нанять помощницу, которая теперь следит за ее расписанием и напоминает о делах на день.

Отметим, что Анфиса Чехова сейчас занимается не только бизнесом, но и воспитанием сына Соломона, который родился в браке с Гурамом Баблишвили. Несмотря на любовь и трепетные чувства друг к другу пара несколько лет разошлась, но осталась в дружеских отношениях ради общего ребенка. Так, они по очереди проводят время с мальчиком, поэтому он не чувствует недостатка внимания. «Мой малыш нарасхват! У него есть любящие папа с мамой, да еще и две пары бабушек-дедушек, все хотят провести с ним время. Повезло парню! С детства такая бешеная востребованность», — писала Анфиса.

42-летняя Чехова признается, что мечтает о еще одном ребенке, но пока не встретила мужчину, с которым захотела бы прожить остаток дней. «Рожу еще одного ребенка, одного, больше не потяну. Надеюсь, у меня получится это сделать. Сейчас вот только отца подберу хорошего», — признавалась ранее телезвезда.

Фото: Instagram


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Добавлено: 23 мар 2020 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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