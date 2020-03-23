Показать меню
Актуально
Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео) Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео) Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19 Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут победить коронавирус Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца Полицейские составили более 1400 админпротоколов за Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина В России вводится ограничение авиасообщения со всеми В России вводится ограничение авиасообщения со всеми странами Ава и Лия Клементс: как "самые красивые близняшки в мире" Ава и Лия Клементс: как "самые красивые близняшки в мире" покоряют модный олимп Коронавирус закрыл главный завод Tesla Коронавирус закрыл главный завод Tesla Эксперты высмеяли украинские военные «Кентавры» Эксперты высмеяли украинские военные «Кентавры» В России упал спрос на секс-услуги из-за коронавируса В России упал спрос на секс-услуги из-за коронавируса ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики Кто преуспел в «коронабизнесе»: от сайтов для взрослых Кто преуспел в «коронабизнесе»: от сайтов для взрослых до туалетной бумаги
Новости » Россия » Белоруссия решила ответить на учения НАТО

Белоруссия решила ответить на учения НАТО

Белоруссия решила ответить на учения НАТО

Белоруссия проводит масштабное комплексное учение в Вооруженных силах в ответ на военные маневры НАТО. Об этом говорится в сообщении министерства обороны республики.

Сообщается, что «внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии перешла к активной фазе — комплексному учению».

«Всего предполагается задействовать порядка 6000 человек личного состава, а также около 200 единиц различного вооружения. В настоящее время войска, привлекаемые к проверке, на полигонах и участках местности заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач», — отметили в Минобороны республики.

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, «предстоящее комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки, но является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ». При этом он отметил, что проверка боеготовности белорусских войск проводится на фоне непростой военно-политической и стратегической обстановки.

«Идет милитаризация Европы, увеличиваются составы группировок войск и количество вооружений, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран», — подчеркнул он, отметив, что самым масштабным из них за последние 25 лет станет «Защитник Европы 2020».
«Несмотря на заявление европейского командования и США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от проведения. Должен подчеркнуть, что такая активность у границ не стала для нас неожиданностью. Прогнозируя варианты развития обстановки, мы выстроили систему подготовки Вооруженных сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы», — заявил Хренин.

Кроме того, белорусский министр также проинформировал, что совместно с органами пограничной службы «отработаны вопросы усиления участков государственной границы, завершено слаживание воинских частей и проводится ряд батальонных тактических учений с применением противотанковых управляемых ракет, стрельбой артиллерии и реактивных систем залпового огня на большие расстояния».

«Самым действенным способом подготовки войск являются комплексные проверки. Они позволяют видеть реальные возможности войск и реагировать на резкие изменения обстановки. Все мероприятия мы проводим исключительно на своей территории транспарентно и открыто для соседей», — резюмировал глава Минобороны.

Как сообщало ИА Newstes , руководство Белоруссии неоднократно высказывало недовольство растущей активность НАТО у своих границ. Особую тревогу в Минске вызывают военные манёвры «Защитник Европы 2020». Для их проведения только на территории Польши и стран Прибалтики сосредоточено свыше 11 тыс. человек и около 800 единиц различных систем вооружения. Россия уже призвала страны Европы отказаться от данных учений на время празднования 75-летия победы во Второй мировой войне.


Материалы по теме:

Минобороны Польши: Учения «Запад-2017» - подготовка к «агрессии»
Белоруссия считает контингент НАТО у своих границ потенциальным вызовом
Глава Генштаба ВС Белоруссии высоко оценил учения "Нерушимое братство"
По решению Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Добавлено: 23 мар 2020 в 14:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

23 мар 01:56Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пообещавший недавно компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки, обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность далее..
Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

22 мар 16:41В мире
Фото: China Daily CDIC / ReutersНесколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Об этом далее..
Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе

Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе

22 мар 23:14Россия
Фото: Владимир Вяткин / РИА НовостиРиск развития тяжелой пневмонии у зараженных коронавирусом курильщиков в 1,4 раза выше, чем у некурящих. Об этом заместитель министра далее..
Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19

Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19

22 мар 15:28Россия
Индивидуальные меры против распространения коронавируса важны так же, как и правительственные действия, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте далее..
Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут победить коронавирус

Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут победить коронавирус

23 мар 03:35Политика
Мир продолжает бороться с пандемией нового коронавируса, и одной из наиболее насущных проблем в этой борьбе выступает дефицит целого ряда важных медицинских средств и предметов далее..
Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца

Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца

22 мар 20:49Шоу-бизнес
Скандальный танцор Сергей Полунин в последнее время встал на путь исправления — перестал конфликтовать с театрами, создал несколько программ и стал звездой телевидения. В этом далее..



Лента новостей
Гидрометцентр рассказал о погоде в мае

Когда пенсионеры получат обещанную тысячу гривен: появилось разъяснение

Кремль вновь опроверг возможность закрытия Москвы из-за коронавируса

Отложена премьера сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Гороскоп на апрель 2020 года

В Подмосковье запустят новые лаборатории для исследований на COVID-19

Цены на газ в Европе рекордно упали

Химпредприятия в Подмосковье сосредоточатся на выпуске антисептиков

В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов»

Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезд в страну

Пуховики и куртки от Columbia

Клишас: ситуация не требует переноса голосования по поправкам

Водителей ждет новый штраф

Американцы пожаловались на недостаток информации о коронавирусе

Обнаженная Мадонна поделилась мыслями о коронавирусе: "Мы все утонем вместе"

Особенности перевозки наливных грузов

Максим Галкин показал себя с усами

На Сахалине пятеро детей отравились парами хлора в бассейне

На Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения

«Я не женщина, я — существо»: героиня «Модного приговора» согласилась на преображение, чтобы

В Албании число жертв коронавируса выросло до трех человек

В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины против коронавируса, в апреле перейдут к

Последние новости
Активистов Года памяти и славы обучат онлайн Активистов Года памяти и славы обучат онлайн Число погибших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 462 Число погибших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 462 Замначальника курганского МВД сколотил ОПГ и украл по меньшей мере 27 млн рублей Замначальника курганского МВД сколотил ОПГ и украл по меньшей мере 27 млн рублей Белоруссия решила ответить на учения НАТО Белоруссия решила ответить на учения НАТО Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы В Гааге перенесли рассмотрение досье фигурантов дела по MH17 В Гааге перенесли рассмотрение досье фигурантов дела по MH17 FAZ: На помощь Италии пришла России, а не ЕС, забывшая клятвы о партнерстве FAZ: На помощь Италии пришла России, а не ЕС, забывшая клятвы о партнерстве Кончаловский пригласил россиян стать участниками докфильма о карантине Кончаловский пригласил россиян стать участниками докфильма о карантине Подсчитаны потери от закрытия фитнес-клубов в России Подсчитаны потери от закрытия фитнес-клубов в России Наталья Селезнева о вражде с Татьяной Пельтцер и многолетней депрессии Наталья Селезнева о вражде с Татьяной Пельтцер и многолетней депрессии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"