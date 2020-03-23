Белоруссия решила ответить на учения НАТО

Белоруссия проводит масштабное комплексное учение в Вооруженных силах в ответ на военные маневры НАТО. Об этом говорится в сообщении министерства обороны республики.

Сообщается, что «внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии перешла к активной фазе — комплексному учению».

«Всего предполагается задействовать порядка 6000 человек личного состава, а также около 200 единиц различного вооружения. В настоящее время войска, привлекаемые к проверке, на полигонах и участках местности заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач», — отметили в Минобороны республики.

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, «предстоящее комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки, но является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ». При этом он отметил, что проверка боеготовности белорусских войск проводится на фоне непростой военно-политической и стратегической обстановки.

«Идет милитаризация Европы, увеличиваются составы группировок войск и количество вооружений, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран», — подчеркнул он, отметив, что самым масштабным из них за последние 25 лет станет «Защитник Европы 2020».

«Несмотря на заявление европейского командования и США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от проведения. Должен подчеркнуть, что такая активность у границ не стала для нас неожиданностью. Прогнозируя варианты развития обстановки, мы выстроили систему подготовки Вооруженных сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы», — заявил Хренин.

Кроме того, белорусский министр также проинформировал, что совместно с органами пограничной службы «отработаны вопросы усиления участков государственной границы, завершено слаживание воинских частей и проводится ряд батальонных тактических учений с применением противотанковых управляемых ракет, стрельбой артиллерии и реактивных систем залпового огня на большие расстояния».

«Самым действенным способом подготовки войск являются комплексные проверки. Они позволяют видеть реальные возможности войск и реагировать на резкие изменения обстановки. Все мероприятия мы проводим исключительно на своей территории транспарентно и открыто для соседей», — резюмировал глава Минобороны.

Как сообщало ИА Newstes , руководство Белоруссии неоднократно высказывало недовольство растущей активность НАТО у своих границ. Особую тревогу в Минске вызывают военные манёвры «Защитник Европы 2020». Для их проведения только на территории Польши и стран Прибалтики сосредоточено свыше 11 тыс. человек и около 800 единиц различных систем вооружения. Россия уже призвала страны Европы отказаться от данных учений на время празднования 75-летия победы во Второй мировой войне.