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Новости » Экономика » Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы

Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы

Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы
Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы в связи с коронавирусом, сообщил в понедельник министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко.

Ранее первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой сообщил, что правительство готовит комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне нового коронавируса, не исключает использование опыта России, Европы и США.

"Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение", - сказал Наливайко, комментируя возможность предоставления предприятия налоговых каникул. Слова министра приводит Sputnik Белоруссия.


Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. "Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято", - добавил министр.


В свою очередь зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц прокомментировал возможность предоставления кредитных каникул предприятиям: пакет мер предусматривает временные послабления для банков с точки зрения требований по управлению рисками. "Это нужно как раз для того, чтобы они могли, учитывая объективные обстоятельства, подходить к предприятиям, их задолженности более гибко в зависимости от обстоятельств, ситуации", - пояснил зампред правления Нацбанка.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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