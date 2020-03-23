Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк

В блогосфере обсуждают странный маршрут самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации России, которые оказывают гуманитарную помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Судя по сайту отслеживания авиамаршрутов flightradar24.com, самолёты, вылетев из Москвы, взяли курс на юг, прошли над Чёрным морем, затем — над территорией Турции, Греции и Албании, после чего приземлились в Риме. Получился внушительный крюк протяжённостью более 3 тысяч километров. Напрямую, если бы Ил-76 шли над Белоруссией, Польшей, Чехией, Австрией или Германией, маршрут составил бы порядка 2 тысяч километров — на тысячу меньше.

Главная версия, которая циркулирует в блогосфере, состоит в предположении, что самолёты ВКС России через свою территорию не пустила Польша, которая позиционирует себя «восточным форпостом НАТО». Дело в том, что в Италии, помимо медицинского обрудования, оперативно перебрасывались военные «КамАЗы», первоначально шедшие на форум «Армия-2020». Возможно, НАТО посчитало эту технику военным грузом, который запрещено перемещать даже по воздушному транзитному коридору. Официальных объяснений «авиакрюка» российских Ил-76 нет.

ИА Newstes напоминает, что ВКС России перебрасывают в Италию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять российские самолёты.

По последним данным, в Италии число инфицированных составило 53 578 человек, скончались — 4 825, излечилось — 6 072.