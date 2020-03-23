Борт из Китая доставил в Украину 250 тысяч тестов для выявления COVID-19

В ночь на понедельник, 23 марта, в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 из китайского Гуанчжоу, доставивший партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Ранее посол Китая в Украине Фань Сяньжун обещал, что Поднебесная поможет нашей стране преодолеть пандемию коронавируса.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Уточняется, что это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Минздрава Илья Емец предупредил, что защитить украинцев от заражения коронавирусом могут не все типы масок.