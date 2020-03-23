Бузова и Степаненко будут вместе вести телешоу на «России 1»

Ольга БузоваФото: Globallookpress.com

Телеведущая Ольга Бузова и юмористка Елена Степаненко вместе будут вести шоу на телеканале «Россия 1». Об этом Бузова сообщила в Instagram.

Ведущая и бывшая участница «Дома 2» опубликовала совместное фото с соведущей. «Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу», — подписала она снимок.

В феврале газета «Собеседник» сообщала, что Степаненко в течение долгого времени отказывалась от предложений различных телеканалов, однако в итоге дала согласие на участие в новом проекте «России 1». Детали нового шоу пока не раскрываются.

В 2018 году Степаненко развелась с юмористом Евгением Петросяном, вместе с которым они составляли творческий тандем. Сообщалось, что она отказалась участвовать в другом проекте юмориста — «Петросян-шоу», несмотря на то что бывший супруг неоднократно приглашал ее сниматься в передаче и быть ведущей артисткой.

После развода поклонники артистки заметили ее преображение. Юмористка похудела и стала выглядеть лучше. Она также делилась секретом похудения, отметив, что за год ее вес снизился со 110 до 68 килограммов.

По сообщениям СМИ, после разрыва Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. По данным StarHit, в марте 2020-го у пары родился ребенок. Издание пишет, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери.