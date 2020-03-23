Бжания: Абхазия много сделала для признания независимости Грузией

Абхазия заинтересована в признании Грузией и уже много для этого сделала, но все упирается в позицию грузинской стороны, считает лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия нас признала. Чтобы это произошло, мы уже очень многое сделали. Но мне представляется, что этот вопрос упирается в позицию грузинской стороны. Рассчитывать на то, что они изменят своё отношение и думать об этом, конечно же, надо, но зацикливаться не стоит. У нас много других, не менее важных проблем внутри страны. Мы - мирное государство, которое не претендует на чужие территории. И мы признаём грузинское государство. Что ещё нужно?", - заявил Бжания в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в мире достаточно много ситуаций, когда политические силы не признают сложившиеся реалии, однако это не мешает течению жизни.

Грузией и Абхазией как субъектом международного права переговоры "видимо, невозможны", "потому как Грузия не признаёт Абхазию".