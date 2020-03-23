Число погибших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 462

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В Испании число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, за сутки выросло на 462. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

За одну ночь число погибших достигло 2182. В стране также увеличилось число инфицированных: с 28 572 до 33 089 человек.

22 марта председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула заявил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет. Он отметил, что развитие ситуации с коронавирусом в странах Европы приобретает неприятную тенденцию.

Число зараженных превысило 300 тысяч: в настоящий момент оно достигло 343 421 человек. Европа уже обогнала Азию по количеству смертей от пневмонии COVID-2019.