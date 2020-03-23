Дебют Toyota Land Cruiser 300 перенесли на 2021 год

Компания Toyota решила отложить премьеру нового поколения внедорожника Land Cruiser еще на год. Изначально автомобиль должны были показать летом текущего года, но теперь презентация состоится не раньше лета 2021 года.Текущее поколение «Крузера» выпускается уже 13 лет, и многие дилеры и клиенты готовились к летней презентации новой модели. Однако по информации BestCarWeb, она все же отложена на год. Чем вызвано изменение сроков переноса точно неизвестно. Среди возможных причин называют уже успевший испортить множество планов коронавирус, а также вызванный им глобальный экономический кризис.Первые предполагаемые технические подробности внедорожника нового поколения появились еще прошлым летом. По неофициальным данным, «трехсотый» Land Cruiser лишится моторов V8, поменяв их на более экологичную «шестерку». Также в одной из модификаций модели будет доступна гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового бензинового двигателя.