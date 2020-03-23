День 23 марта в истории

День работников гидрометеорологической службы.

Учрежден указом Президента РФ от 19 мая 2008 года. Впервые отмечался в 2009 году.

Систематические наблюдения за погодой начались в России по указу Петра I в 1722 году. Записи было поручено вести вице-президенту Государственной Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралу Корнелиусу Крюйус. Спустя два года была создана первая в России метеорологическая станция.

Всемирный метеорологический день.

Памятная дата ООН, установленная по инициативе Всемирной метеорологической организацией в 1961 году.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1950 году вступила в силу Конвенции, согласно которой была учреждена Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Она была создана на базе Международной метеорологической организации, основанной в 1873 году. В 1951 году ВМО получила статус специализированного учреждения системы ООН.

В настоящее время членами ВМО являются более 190 стран и территорий.

19 лет назад (2001) в южной части Тихого океана недалеко от острова Рождества была затоплена российская орбитальная станция «Мир».

Первый базовый блок станции был запущен 20 февраля 1986 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». Всего в состав «Мира» входили: модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» и стыковочный отсек. Общая масса комплекса была более 140 тонн.

Первая экспедиция на «Мир» в составе командира Леонида Кизима и бортинженера Владимира Соловьева прибыла в марте 1986 года. Всего на станции побывало 28 основных экспедиций.

Первоначально предполагалось, что «Мир» проработает на орбите пять лет, но, из-за нехватки средств, его эксплуатация затянулась на 15 лет, 1 месяц и 2 дня.

Впервые вопрос о завершении работы станции был поднят в 1998 году, однако по ряду причин срок затопления комплекса трижды переносился. В июне 2000 года он был законсервирован и переведен в беспилотный автоматический режим полета. В декабре 2000 года было принято окончательное решение о затоплении станции.

23 марта 2001 года «Мир» был затоплен в несудоходной южной части Тихого океана, недалеко от острова Рождества. Операция по затоплению, проходившая полностью в автоматическом режиме, заняла порядка 7 часов. Большая часть конструкции орбитального комплекса сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты упали в океан.

44 года назад (1976) был создан первый в России арктический заповедник — государственный природный заповедник «Остров Врангеля».

Заповедник, расположенный на территории Чукотского автономного округа, включает в себя два острова в Чукотском море — Врангеля и Геральд, а также прибрежные акватории Чукотского и Восточно-Сибирского морей шириной 12 морских миль вокруг каждого из островов. Общая площадь «Острова Врангеля» составляет 2,2 миллиона га, в том числе морская акватория — 1,4 миллиона га.

101 год назад (1919) была образована Республика Башкортостан.

20 марта 1919 года в Москве было подписано соглашение советской власти с башкирским правительством об образовании в составе РСФСР Автономной Башкирской Советской Республики. Она стала первой национальной автономией в России. 23 марта текст документа был опубликован в газете «Известия ВЦИК», поэтому именно этот день отмечается в Башкирии как день образования республики. 11 октября 1990 года она была преобразована в Башкирскую ССР — Башкортостан. С 25 февраля 1992 года носит современное название.

Республика Башкортостан расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. Входит в Приволжский федеральный округ.

Площадь республики составляет 143 тысяч квадратных километров (0,8% от общей площади России). Башкирия занимает седьмое место в стране по численности населения (4 миллиона человек).

144 года назад (1876) русский инженер Павел Яблочков получил патент на «электрическую свечу».

«Электрическая свеча» («Свеча Яблочкова) представляет собой две угольные пластинки, разделённые фарфоровой вставкой, служащей проводником электричества, накалявшего дугу. Этот первый электрический источник света был изобретен Павлом Яблочковым в 1875 году. 23 марта 1876 года он получил французский патент №112024 на её изобретение.

В апреле 1876 года изобретатель представил свечу на лондонской выставке физических приборов. Успех «Свечи Яблочкова» превзошел все ожидания. На следующий день газеты разных стран вышли с заголовками «Северный свет, русский свет — чудо нашего времени», «Россия — родина электричества»

Когда «Свечи Яблочкова» появились в продаже, они начали расходиться в большом количестве. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела 1,5 часа.

129 лет назад (1891) впервые была использована сетка на футбольных воротах.

В качестве первых футбольных ворот использовались две деревянные стойки без перекладины. Гол засчитывался, если мяч пролетал между стойками на любой высоте, из-за чего возникало немало споров. В 1875 году было принято правило, согласно которому на воротах стали устанавливать жесткую перекладину.

В 1890 году англичанин Джон Броди, владелец компании по производству рыболовных сетей, предложил использовать свои изделия не только для рыбы, но и для ловли футбольных мячей.

23 марта 1891 году состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии, на котором впервые была использована сетка на футбольных воротах.

181 год назад (1839) в печати впервые была употреблена слово «OK».

«ОК» появилось в юмористической статье в американской газете «Boston Morning Post». Оно было использовано для создания комического эффекта в качестве неправильного сокращения фразы «all correct» («все правильно») — «oll korrect» — «ok».

Все же точного происхождение слова до сих пор неизвестно. Насчитывается порядка 20 версий его появления. Так, на «авторство» слова претендуют немцы, которые уверены, что «ОК» происходить от немецкого «ohne Korrektur» («без корректуры»). Эту аббревиатуру использовали корректоры, рецензируя статьи перед отправкой их в печать.

Существует целая книга, посвященная происхождению слова — «ОК: Невероятная история величайшего американского слова», написанная профессором Колумбийского университета Алланом Меткальфом.