Der Standard: российские меры против коронавируса оказались решительными и эффективными

Принятые в России меры по борьбе с коронавирусом Covid-2019 привели к хорошим результатам, пишет обозреватель Der Standard Андре Баллин. Журналист предложил Европе поучиться у россиян.

Баллин напомнил, что в Европе число заразившихся исчисляется десятками тысяч, а число погибших – сотнями. При этом в России скончался лишь один человек из-за оторвавшегося тромба, а заразились несколько сотен.

Причины успеха профилактики в РФ, считает журналист, кроется в советском опыте и решительности мер – Москва одной из первых закрыла границы с Китаем, а затем снизила число авиаперелетов. В Шереметьево еще с зимы действует усиленный санконтроль, в результате в Россию проникли лишь два зараженных китайца, и они в итоге никого не заразили.

Как сообщал Ruposters, ранее был выявлен нетипичный симптом Covid-2019.

Последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф