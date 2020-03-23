Девятый самолет ВКС с российскими вирусологами вылетел в Италию

Девятый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома "Чкаловский" в Италию со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом, сообщает Минобороны России.

"Девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома "Чкаловский" (Московская обл.) в Итальянскую Республику. Самолеты Ил-76 ВКС осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" ... для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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