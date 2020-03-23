FAZ: На помощь Италии пришла России, а не ЕС, забывшая клятвы о партнерстве

Россия отреагировала на чрезвычайную ситуацию в Италии, вызванную коронавирусом, и пришли на помощь быстрее, чем страны ЕС, забывшие о европейском партнерстве, которое обещают друг другу в соглашениях. Похоже, что после пандемии приоритеты в Европе будут пересмотрены. Об этом сегодня, 23 марта, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Знаков готовности к помощи Германии со стороны Франции подавалось не слишком много, обращает внимание автор публикации Клаус-Дитер Франкенбергер, отмечая, что «реальность все же менее самоотверженна, чем европейское партнерство, которое страны обещают друг другу в соглашениях и речах на годовщинах».

Те, кому придется воспользоваться трансграничной помощью, после пандемии определенно будут вспоминать об этом с благодарностью. Это касается и Италии, по которой сильно ударила эпидемия коронавируса, пишет издание. Из Китая уже прибыла партия медицинского оборудования, а теперь объявлено об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России. Поскольку многие итальянцы из-за страшных показателей смертности и без того чувствуют, что европейские партнеры бросили их в беде, не в последнюю очередь и Германия — справедливо это или нет, вопрос открытый, — китайская и российская помощь не останется незамеченной. Вероятно, Италия ощутит еще более тесную связь с Россией и Китаем.

«Эта помощь несет в себе и политический сигнал, — подчеркивает Франкенбергер. — Европа мало помогает Италии, одной из ключевых стран ЕС и члену НАТО, в особо затронутых регионах которого больницы и медицинский персонал уже давно перешли грань возможной нагрузки. А вот коммунистический Китай и авторитарная Россия отреагировали на тяжелое положение Италии. Сами ли они предложили помощь или их попросили, значения не имеет. В любом случае отношения Италии с этими странами в будущем, вероятно, изменятся».

«И с прежними партнерами тоже?», — задается вопросом FAZ.

ИА Newstes ранее сообщало, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом без всяких надежд на ответную благодарность, в том числе касающуюся отмены антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что «Италия нуждается в гораздо более масштабной помощи», «и то, что делает Россия, это посильная для российской стороны помощь». При этом он заметил, что идея отмены взаимных санкций между Россией и странами Запада в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания.

Напомним, в Италию направлены около 100 российских военных врачей, имеющих большой опыт борьбы с вирусными инфекциями. Группу экспертов возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть — ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

Италия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от коронавируса. В этой стране смертность от инфекции достигла 9%. Скончались, по последним данным, почти 5,5 тыс. человек.



